«كهرباء دبي» تستقبل طلبات المشاركة في «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

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بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي باستقبال طلبات العارضين والشركات والزوار لحجز أجنحتهم والمشاركة في الدورة الرابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، التي تقام بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشهد المعرض، الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة وأحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة، سنوياً مشاركة واسعة من كبرى الشركات من المنطقة والعالم، لترويج منتجاتها وخدماتها وتقنياتها المبتكرة، في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وترشيد الاستهلاك والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، أن المعرض يشكل فرصة مهمة للشركات والمستثمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء العلاقات التجارية، وعقد الصفقات، وتعزيز فرص الأعمال، والاجتماع مع أبرز الشركات وصناع القرار والمستثمرين من مختلف بلدان العالم ضمن منصة واحدة. كما يعتبر المعرض منصة مثالية للتعرف على احتياجات السوق والمشاريع المستقبلية وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة لا سيما بعد الإعلان عن «مشاريع الخمسين» التي تهدف من خلالها دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير فرص استثمارية واعدة في الدولة.

وأضاف معالي الطاير: «يعكس المعرض حرص واهتمام إمارة دبي بدعم الجهود العالمية لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستدامة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».ويمكن التسجيل في الدورة الرابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية من خلال المــــوقـــــــع الإلكـــــتروني

(https:/‏‏/‏‏www.wetex.ae/‏‏Registration)

مشاركات

شهدت الدورة الثالثة والعشرون من المعرض مشاركة 1.200 شركة من 55 دولة و61 مؤسسة راعية، إضافة إلى 10 أجنحة دول. وأقيم المعرض في موقع إكسبو 2020 دبي، واستقطب 45.506 زائرين من مختلف أنحاء العالم. ونظمت الهيئة خلال المعرض 56 ندوة وجلسة نقاشية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، حول موضوعات الاستدامة؛ والطاقة المتجددة والنظيفة؛ والهيدروجين الأخضر؛ وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة.

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