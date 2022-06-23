نادي الشارقة للصحافة يعلن عن النسخة الـ 4 من برنامج «إثمار»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن نادي الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن انعقاد النسخة الـ 4 من برنامج التدريب الإعلامي السنوي «إثمار»، الذي يستهدف الأطفال والنشء، من سن 10 إلى 17 عاماً، بالتعاون مع شبكة سي إن إن بالعربية، في الفترة من 29 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل.

ويعقد النادي على مدار يومين، مقابلات شخصية مع المرشحين لاختيار المشاركين النهائيين، وفقاً للمعايير المُحددة، حيث استقبل النادي 71 طلب ترشح لنسخة العام الحالي من البرنامج، مقارنة بـ 51 طلباً بالنسخة الثالثة في العام الماضي.

وتضم الخطة التدريبية للنسخة الرابعة، تدريبات نظرية وتطبيقية، تشتمل على تزويد المشاركين بعناصر صناعة المحتوى المرئي، بدءاً من كيفية اختيار الفكرة حتى تقديمها للجمهور بصورة احترافية، مع تزويد المتدربين بأهم الأساسيات والركائز اللازمة لإجراء اللقاءات والمقابلات الإعلامية الناجحة.

كما يستهدف المحتوى التدريبي للنسخة الرابعة من البرنامج، تعريف الطلبة المشاركين بالمهارات اللازمة للتمييز بين المحتوى الصادق والمضلل، والتحقق من الأخبار والصور ومقاطع الفيديو، والتعرف إلى الحسابات المزيفة على منصات التواصل الاجتماعي.

ويتضمن البرنامج محوراً خاصاً يركز على كيفية إنشاء الرسوم البيانية والتصميم المعلوماتي للمحتوى، ومهارات توظيف الإنفوغرافيك في سرد القصص الإعلامية، والأدوات التي يمكن استخدامها بسهولة، لتعزيز جاذبية المعلومات المُقدمة للجمهور.

وسيستفيد الطلبة المشاركون في البرنامج من كفاءات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، من خلال تدريبهم على أهم عناصر إنشاء المحتوى الإعلامي، بمختلف أشكاله، عبر برنامج «الظل الوظيفي».

وأكدت علياء السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن البرنامج السنوي، يتماشى مع رؤى إمارة الشارقة، التي تولي اهتماماً كبيراً للأجيال الجديدة، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالحرص على خلق مساحة إبداعية للأطفال والنشء في مختلف المجالات، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، وبناء الوعي المعرفي لديهم، وبناء قدراتهم، بما يجعلهم مهيئين للمستقبل.

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