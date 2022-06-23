مركز شرطة نايف يضبط 400 دراجة هوائية مخالفة

المصدر: دبي - البيان

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أسفرت حملة نظمها مركز شرطة نايف لضبط أمن الطريق، خلال الشهر الجاري، عن ضبط أكثر من 400 دراجة هوائية، لمخالفتها قواعد السير والمرور.

وأوضح العميد طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، أن الهدف من الحملة هو ضبط الدراجات التي يقوم أصحابها بربطها في الشواخص المرورية عند تقاطعات منطقة الاختصاص، والدراجات الهوائية ذات المحرك الكهربائي، والتي يقودها أصحابها في الشوارع الرئيسية والأسواق، خصوصاً الذين يسيرون عكس اتجاه السير وعلى الأرصفة، مما يسبب الكثير من الحوادث المرورية، ويعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأكد أنه تم تكثيف التواجد الأمني في جميع مناطق الاختصاص، وتحرير المخالفات للعابثين بقواعد السير والمرور، وذلك لحماية أرواح مستخدمي الطريق، وتعزيز الدور الأمني الذي تقوم به شرطة دبي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ونشر الثقافة المرورية بين جميع أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن المركز وضع خطة مكثفة عن طريق التواجد الميداني للدوريات المرورية ورقباء السير والأفراد بشكل دائم، لضبط الدراجات المخالفة على الطرقات العامة.

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