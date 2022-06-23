محاكم دبي وهيئة دبي الرقمية تستعرضان رحلة المتعامل لـ«الكاتب العدل الذكي»

المصدر: دبي - البيان

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عقد طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي اجتماعاً تنسيقياً مع وفد من هيئة دبي الرقمية، للوصول إلى خدمات تسهل على المتعاملين وتحولها رقمياً على مستوى إمارة دبي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المحاكم والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، وذلك بحضور القاضي محمد السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، وإبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، وعبد الرحيم المضرب مدير إدارة تقنية المعلومات في محاكم دبي.

حيث أوضح طارش المنصوري أن الاجتماع جاء بهدف السعي في العمل لتحقيق توجه حكومة دبي في تشكيل لجنة التحول الرقمي، وتحديد الأولويات وتوحيد الجهود في سبيل تنفيذ خطط واستراتيجيات التحول الرقمي في إمارة دبي، وذلك للوصول إلى خدمات تسهل على المتعاملين تحولها رقمياً على مستوى إمارة دبي، مشيراً إلى اختيار خدمة الكاتب العدل لما لها من أثر كبير على المتعامل، مثمناً تعاون وجهود فريق عمل محاكم دبي من ناحية الدراسة والعمل على إجراءات رحلة المتعامل لخدمة الكاتب العدل مع مؤسسة دبي الذكية.

وتم خلال الاجتماع استعراض رحلة المتعامل لخدمة الكاتب العدل الذكي «خدمة الوكالات» توضيح مراحلها وإجراءاتها التي تسهم في إيجاد قنوات تفاعلية مبتكرة تسهم في تلبية احتياجات المتعاملين وإسعادهم، وذلك عبر تيسير الخدمات لهم من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية، للسعي لتقديم أفضل الخدمات بصورة تعزز جودة الحياة ومكانة الدولة وموقعها المتقدم.

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