مدير قطاع الأمن الجنائي يلتقي المتعاملين بمراكز شرطة الظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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اطلع اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي على أهم الخطط والمبادرات التطويرية في مراكز الشرطة الشاملة في كل من مركز شرطة الرويس الشامل ومركز شرطة دلما ومركز شرطة صير بني ياس التابعة لمديرية شرطة منطقة الظفرة، ضمن مبادرة «في الميدان» الحكومية، وذلك للوقوف على أفضل الخدمات المقدمة للجمهور، والتي تهدف إلى إنجاز معاملاتهم بدقة وإسعادهم.والتقى بالمتعاملين واستمع إليهم حول ملاحظاتهم وتوقعاتهم من الخدمات المقدمة من مركز الشرطة، وشارك في إنجاز معاملاتهم، مؤكداً استعداد شرطة أبوظبي على تبني المبادرات التطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة. وحث مدير قطاع الأمن الجنائي الضباط على مواصلة جهودهم في تقديم خدمات مبتكرة وذات جودة عالية ومتابعة مدى رضا المتعاملين عن هذه الخدمات.

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