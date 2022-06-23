«مجلس المكافحة» يشيد بجهود كشف أنماط جرائم المخدرات بالإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، بالتعاون والتنسيق القائم بين الجهات المعنية بمكافحة المخدرات بالدولة والجهود الكبيرة، لكشف أنماط جرائم المخدرات بالدولة، ودراسة الأسباب، واقتراح الحلول المبتكرة بتعاون جميع الشركاء، الذين يشكلون الاستجابة الوطنية لمواجهة مشكلة المخدرات في الوقوف سداً منيعاً أمام تجار ومروجي السموم.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الرابع للمجلس للعام الجاري 2022م، الذي عقد عن بعد أمس، بحضور العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس المجلس، ورؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة.

استعرض المجلس الاستعدادات الجارية للاحتفال والمشاركة في فعاليات وأنشطة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو الجاري، والذي سيكون تحت شعار «المخدرات نهاية أليمة»، سعياً لإبراز جهود الدولة محلياً و إقليمياً وعالمياً، والتعاون المتميز في التصدي لآفة المخدرات، والجهود الكبيرة لأجهزة المكافحة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمجال نفسه تحت مظلة مجلس مكافحة المخدرات، إلى جانب الجهود والبرامج التوعوية والوقائية، التي توفرها المراكز الاجتماعية و التربوية والتأهيلية بالدولة، بالتعاون مع أجهزة المكافحة، للحفاظ على الشباب من الوقوع في دوامة المخدرات.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله، متخذاً القرارات اللازمة بشأنها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز