جمارك دبي تضبط 6 كيلو غرامات «ماريجوانا» مع مسافر أفريقي

المصدر: دبي - البيان

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نجح ضباط تفتيش جمارك دبي في مطار دبي الدولي، وضمن واجبهم الوطني، في ضبط 5.95 كيلو غرامات من عشبة الماريجوانا المخدرة، حاول مسافر قادم من إحدى الدول الأفريقية تهريبها إلى داخل الدولة، عبر إخفائها في أكياس من عجينة الفول السوداني للتمويه، لتؤكد جمارك دبي دورها في ترسيخ مفهوم الجمارك الآمنة عالمياً، من خلال تكثيف عمليات ضبط المخدرات وتطبيق مبادرات وآليات جديدة تحقق هذا الهدف، وفق استراتيجيتها 2021 - 2026.وأكد إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي أن منظومة التفتيش الذكية والمتكاملة، التي تعتمدها جمارك دبي في مطارات دبي تسهم في تطبيق أعلى درجات الكفاءة في تنفيذ المهام لحماية المجتمع وتحقيق إسعاد المسافرين، حيث ترتكز المنظومة بالإضافة إلى الكادر البشري المؤهل لفرق العمل الداخلية والخارجية على أنظمة رصد ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة مدعومة بأحدث الأجهزة المتطورة في الفحص والتفتيش، مشيراً إلى أن جمارك دبي نجحت في كشف ضبطيات نوعية، ومنها ضبطية الماريجوانا المخدرة بوزن 5.95 كيلو غرامات، حيث تم الاشتباه في حقيبة المسافر أثناء مرورها على جهاز الفحص بالأشعة السينية، وتم رصد علامات القلق والارتياب على المسافر، وبإخضاع حقيبته للتفتيش اليدوي تم العثور على 6 لفافات من عجينة الفول السوداني مخبأة بداخلها مادة الماريجوانا.

وقال: إن جمارك دبي لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي انطلاقاً من كونها خط الحماية الأول للمجتمع من نفاذ هذه السموم المدمرة لصحة الأفراد وللاقتصاد معاً، بدءاً من انتقاء الموظفين وضباط الجمارك ذوي الكفاءة العالية ورفع كفاءتهم وقدراتهم بإلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة، تساعدهم على تحقيق هذه الغاية وتزويد المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص وابتكار أنظمة رائدة، تكشف حيل المهربين خاصة أنهم يلجأون إلى طرق تضليلية عديدة سواء قاموا بعملياتهم التهريبية داخل حقائبهم أو في ملابسهم أو حتى بابتلاع أنواع معينة من المخدرات وإخفائها في الأحشاء أو إخفائها داخل طرود بريدية وشحنات بدقة وإتقان.

وشدد مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، على أهمية تكاتف الجهود لحماية الإمارات من أضرار آفة المخدرات، مشيداً بالدور الحيوي، الذي يقوم به ضباط الجمارك في إحباط عمليات التهريب المتنوعة.

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