تعاون بين «زايد العليا» و«ماي ماكسيمس» لتمكين أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم مذكرة تفاهم مع مركز ماي ماكسيمس لرعاية أصحاب الهمم، بشأن التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات والدراسات والأبحاث في مجال الإعاقة، وجذب الخبرات المحلية والعالمية من الخبراء والباحثين إلى الدولة، وخلق شراكات محلية وعالمية مع القطاع العام والخاص لتمكين أصحاب الهمم وخلق فرص عمل مستدامة تضمن لهم العيش الكريم والاستمرارية.

تم توقيع المذكرة بمقر المؤسسة، بحضور عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، ووقعها عن المؤسسة المهندس محمد سيف العريفي مدير إدارة التأهيل الزراعي والمهني، وعن مركز ماي ماكسيمس لرعاية أصحاب الهمم ناهد مدثر حسن السيد، المؤسس الرئيس التنفيذي للمركز.

وبموجب مذكرة التفاهم يعمل الجانبان على تبادل الخبرات التدريبية والعلمية لتدريب أصحاب الهمم، كما يتعاون مركز ماي ماكسيمس مع المؤسسة لعقد الورش العلمية والتنويرية لأسر أصحاب الهمم والمجتمع في الدولة وخارجها. وقال المهندس محمد سيف العريفي إن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لديها تجربة ثرية في تأهيل أصحاب الهمم والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع لاسيما في سوق العمل من خلال البرامج المتنوعة للتأهيل المهني والزراعي التي تتبناها المؤسسة، مشيراً إلى أن اعتماد العلامة التجارية لأصحاب الهمم «النحلة» لتكون مرافقة لمختلف منتجات أصحاب الهمم ومنتسبيها وغيرهم من خارج المؤسسة بما يؤكد حرص المؤسسة على تهيئة بيئة مثالية لهم لتشجيعهم على الإبداع والعمل بجد والمساهمة في مسيرة تنمية بلادهم.

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