أحمد بن سعيد: مدينة إكسبو دبي مساهم فاعل في مسيرة التنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

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قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس اللجنة العليا للإشراف على منطقة إكسبو: «نفخر باختيار مدينة إكسبو دبي، لاستضافة مؤتمر الدول الموقّعة على الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة، بشأن تغير المناخ «COP28»، في نوفمبر 2023، لتكون مساهماً فاعلاً في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة المستدامة، والتزامها بالعمل المناخي. لقد سعى إكسبو 2020 دبي، إلى إيجاد حلول حقيقية للتحديات المناخية التي تواجهنا جميعاً، ويشرفنا أن مدينة إكسبو دبي- مدينة المستقبل المستدامة- ستواصل هذه المهمة، استناداً إلى مبادئ العمل الدولي المشترك والجماعي، للإسهام في صنع مستقبل زاهر ومستدام للبشرية والكوكب.

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