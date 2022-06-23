محمد بن زايد: خليفة رمز الخير والعطاء الإنساني

المصدر: دبي - البيان، وام

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نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقطع فيديو عبر حسابه في «تويتر» يسرد إنجازات وسيرة فقيد الوطن الراحل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مصحوباً بأبيات شعرية تذكر مناقب الشيخ خليفة، رحمه الله، وما قدمه للإمارات من إنجازات تسجل بماء الذهب.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الفيديو: «خليفة بن زايد رحمه الله.. رمز الخير والعطاء الإنساني».

ورفعت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، أعلامها، معلنة انتهاء فترة الحداد الرسمي على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، والتي امتدت أربعين يوماً، عبّر خلالها العالم عن حزنه العميق لفقدان قائد التمكين الذي كرس حياته خدمة لوطنه والإنسانية جمعاء.

وتبقى مسيرة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، نبراساً تقتدي به الأجيال بعد أن ترك إرثاً حافلاً بالعطاء والإنجاز وبصمات خالدة في شتى المجالات التنموية والإنسانية. وشهدت الإمارات خلال أربعين يوماً توافد زعماء العالم وكبار المسؤولين والشخصيات الرسمية الذين قدموا تعازيهم بفقيد الوطن الكبير، فيما استقبلت سفارات الدولة في الخارج وفود المعزين الرسمية والشعبية.

وأعلنت العديد من الدول الحداد الرسمي على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، فيما عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة تأبينية أعربت خلالها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة عن خالص تعازيها ومواساتها لشعب وحكومة دولة الإمارات في وفاة الراحل الكبير، في حين عقد مجلس جامعة الدول العربية، اجتماعاً تأبينياً بدأه بالوقوف دقيقة حداداً على روح فقيد الوطن.

وعكست المشاركة الواسعة في عزاء الراحل الكبير حجم المكانة العالمية لدولة الإمارات وفقيدها، مستذكرين مآثره الخالدة ودوره الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، فقد نجحت الإمارات بقيادته، رحمه الله، في نسج علاقات قوية بدول العالم على أسس الاحترام المتبادل، والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام في دعم الاستقرار والسلم الدوليين وتعزيز التعايش الإنساني.

وكانت الإمارات قد شيعت المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في 13 مايو الماضي بعد رحلة عطاء امتدت لـ74 عاماً، سطر خلالها إنجازات خالدة على المستويات المحلية والعربية والدولية.

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