«إسلامية دبي» تعزز التوعية بخطر المخدرات

المصدر: دبي - البيان

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تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إدارة التثقيف والتوجيه الديني، برامج ومحاضرات توعية نحو خطر المخدرات بهدف توعية الأفراد والمجتمع بمخاطر المخدرات ومكافحة الإدمان. وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو الجاري.

وقال إبراهيم جاسم المنصوري رئيس قسم الإرشاد الديني: تأتي محاضرات التوعية والجلسات الحوارية ضمن خطة التوعية الدينية على مستوى إمارة دبي بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن هذه البرامج والأنشطة مستمرة طوال العام وتستهدف فئة (الجمهور العام) لوقايتهم ووقاية أبنائهم من الآفة، كما تستهدف (المتعافين من إدمان المخدرات) لتبصيرهم وعلاجهم من هذا المرض، لافتاً إلى أن هذه البرامج يتم تنفيذها ضمن برنامج (غيث القلوب).

وبدأت أولى المحاضرات أمس في مساحة على حساب دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في تويتر الساعة 11 صباحاً، لفضيلة الدكتور عبد الرحمن الملا أخصائي رئيسي وعظ وإرشاد ويقدمها الإعلامي خالد المري رئيس قسم الإعلام بالدائرة.

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