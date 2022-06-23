حاكم رأس الخيمة: روابط أخوية متجذرة بين الإمارات والكويت

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت الشقيقة لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله. وتمنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة للسفير التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، مثنياً على جهوده في تعزيز العلاقات التاريخية المتأصلة التي تربط دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة على جميع المستويات، مؤكداً على عمق الروابط الأخوية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه، أشاد صلاح محمد البعيجان بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف الصُعد، معرباً عن شكره وتقديره لما لقيه من تعاون خلال فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

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