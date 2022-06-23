«أصدقاء مرضى السرطان» تطلق الملتقى الخليجي الثاني للناجين 28 الجاري

المصدر: الشارقة ــ البيان

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تطلق جمعية أصدقاء مرضى السرطان الملتقى الخليجي الثاني للناجين 2022، في 28 يونيو الجاري، الذي ينعقد افتراضياً ليوم واحد، تحت شعار «معاً لتمكينهم»، بالتعاون مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، وبمشاركة مجتمعية من مختلف الجمعيات التي تعنى بمكافحة السرطان في دول مجلس التعاون الخليجي.

ووجهت الجمعية دعوة عامة للمهتمين من المؤسسات والأسر وأفراد المجتمع والإعلاميين إلى مواكبة جلسات الملتقى المهمة التي تتناول أكثر من جانب في رحلة التمكين. ويفتتح الملتقى كل من الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والدكتور خالد الصالح، الأمين العام للاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان.

ويمثل كل دولة ناجٍ واحد، للحديث حول تجاربهم في التمكين وأبرز التحديات التي واجهتهم وكيف تغلبوا عليها على المستوى المجتمعي والمهني، بالإضافة إلى عرض التجارب الناجحة للجمعيات المشاركة في مجال تمكين الناجين.

جلسة

ويتناول المشاركون في الجلسة الحوارية الأولى، بإدارة وتقديم الإعلامي سعيد العمودي، موضوع التمكين المجتمعي للناجين، ودور العائلة والمجتمع في التمكين وأثره على حياتهم، وطبيعة التحديات التي تواجه التمكين المجتمعي للناجين، والرسائل التي يود الناجون من السرطان إيصالها للمجتمع بعد حصولهم على التأهيل والتمكين. يتنوّع المشاركون في هذه الجلسة بين مشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية. أما الجلسة الحوارية الثانية بعنوان الدعم المعنوي والنفسي «الدور والتأثير» على خطة العلاج واستجابة الناجين للتعافي، فيستعرض خلالها ناجون من سلطنة عمان تجاربهم، ويتطرقون إلى مفهوم الدعم المعنوي والصعوبات التي واجهتهم، والجهات أو الأفراد الذين قدموا لهم الدعم المعنوي ودوره في رحلة التعافي، ومدى استفادة الناجي من ذلك الدعم على صعيد حياته الاجتماعية وذلك بإدارة وتقديم الإعلامية علياء الشامسي.

تجارب

وقالت سوسن جعفر رئيس مجلس إدارة الجمعية في تصريح لها بمناسبة الاستعدادات لعقد الملتقى: «للمرة الثانية نتمكن من جمع ناجين من السرطان من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، في ملتقى مخصص لأولئك الذين أصبحت تجاربهم ملهمة لغيرهم وتبعث على التفاؤل».

تمكين

تقدم الدكتورة نعيمة العلي، أخصائية نفسية من دولة الإمارات، ورقة عمل بعنوان: «التمكين المجتمعي للناجين»، وذلك ضمن الملتقى الخليجي الثاني للناجين من السرطان.

وتحت عنوان «تجارب ناجحة»، يعرض الملتقى تجربتين من المملكة العربية السعودية. ويختتم الملتقى دورته الثانية بمحاضرة يقدمها عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية.

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