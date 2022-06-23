«الإمارات العلمي» يفتح باب التسجيل للدورة الصيفية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي الإمارات العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم عن فتح باب التسجيل في الدورة الصيفية للطلاب المواطنين من سن 8 إلى 18 عاماً من الذكور والإناث التي ستنفذ من 17 يوليو المقبل حتى 14 أغسطس 2022، وذلك في مجالات: «الكهرباء - الإلكترونيات - الأمن السيبراني - برمجة بايثون - الواقع الافتراضي - الطباعة ثلاثية الأبعاد - العالم الصغير - النجارة - والروبوتات».

وتنظم الدورة الصيفية في مقر ندوة الثقافة والعلوم بدبي، ما عدا ورشتي الواقع الافتراضي والأمن السيبراني ينظمان افتراضياً، على أن تبدأ الدورة عند الخامسة عصراً وتستمر حتى الثامنة مساءً، وحرص النادي العلمي على تأمين مواصلات داخل دبي فقط.

ويولي نادي الإمارات العلمي منذ تأسيسه في عام 1990 اهتماماً كبيراً بالدورات الموسمية الصيفية والشتوية والربيع لاكتشاف مواهب الشباب، وتعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم المختلفة من خلال ورش العمل والتجارب والتدريبات الحضورية والافتراضية على أيادي محترفين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز