«طيران الإمارات» تسيّر رحلات إضافية لنقل الحجاج

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «طيران الإمارات» عن تسيير 31 رحلة إضافية إلى جدة والمدينة المنورة، وذلك لتيسيير حركة آلاف الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام.

وسوف تعمل الرحلات الإضافية، خلال الفترة بين 23 يونيو الجاري و20 يوليو المقبل، إلى جانب الرحلات المنتظمة.

ووسعت المملكة العربية السعودية بشكل كبير، أعداد الحجيج هذا العام، إلى نحو مليون حاج.

وتشهد طيران الإمارات طلباً قوياً على رحلات الحج من إندونيسيا وباكستان والهند وبنغلاديش ونيجيريا وتركيا ومصر وإثيوبيا وماليزيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسمح بالسفر على الرحلات الإضافية لحاملي تأشيرة الحج فقط، حيث ينبغي أن يكون سن الحاج تحت 65 عاماً، وأن يحمل شهادة تطعيم سارية المفعول، وشهادة لقاح معتمد من وزارة الصحة السعودية. كما يجب أيضاً حيازة نتيجة سلبية لاختبار PCR، في غضون 72 ساعة من المغادرة.

خدمات

وتعمل طيران الإمارات، لضمان تقديم خدمات تلبي متطلبات الحجاج في رحلة العمر، وتوفير تجربة سفر سلسة للحجاج، ومساعدتهم على التفرغ لأداء مناسكهم بسكينة واطمئنان، فهناك فريق خاص في مطار دبي الدولي، لمساعدة المتوجهين لأداء مناسك الحج، في إنهاء إجراءات السفر والانتقال عبر المطار.

كما خصصت طيران الإمارات، كاونترات لإنجاز الإجراءات، وتحويل رحلات الحجاج عبر دبي، أما مجموعات الحجاج الذين يتوقفون في دبي لمدد أطول قبل المتابعة إلى جدة أو المدينة المنورة، فهناك فرق مخصصة لمرافقتهم ودعمهم في جميع إجراءات الوصول والمغادرة.

تسهيلات

واتخذت طيران الإمارات مبادرات خاصة، لتوفير تسهيلات للحجاج على متن الطائرة، فقد جهزت الطائرات بتسهيلات للوضوء والإحرام، وسوف يتم تنبيه الركاب قبيل الوصول إلى الميقات، كما تم تحميل فيديو على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، يغطي كيفية أداء مناسك الحج كاملة، بالإضافة إلى قناة القرآن الكريم. كما ستوفر طيران الإمارات للركاب، أغطية إضافية، ومناشف ساخنة غير معطرة.

وتتيح طيران الإمارات لكل حاج على رحلات العودة من جدة، حمل عبوة 5 ليترات من مياه زمزم مجاناً، تحفظ في عنبر الشحن.

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