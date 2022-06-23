انطلاق أول رحلة برية للحجاج من عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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انطلقت صباح أمس أول رحلة برية لفوج الحجاج من المحطة الرئيسية للنقل العام في عجمان التابعة لهيئة النقل العام إلى المملكة العربية السعودية، وتشمل الرحلة حافلة تحمل 200 حاج قادمين من روسيا الاتحادية والشيشان عبر مطارات الدولة، ومتوجهين براً إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، ويأتي تنظيم رحلات الحجاج لخدمة الركاب لاستخدام النقل البري عبر دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع «سابتكو» مؤسسة النقل البري السعودية.

راحة

وقال أحمد صقر المطروشي مدير مؤسسة الخدمات التجارية بهيئة النقل في عجمان لـ«البيان»: تم اليوم بحمد الله تسيير أول فوج لحجاج بيت الله الحرام من المحطة الرئيسية للنقل البري في عجمان، متجهين عن طريق البر إلى المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن هيئة النقل وفرت كافة الخدمات لراحة الحجاج بالتعاون مع الشريك مؤسسة النقل البري «سابتكو».

وذكر أنه تم توفير مواقف خاصة لتحميل وتنزيل الركاب وتوفير مناطق استراحة للمسافرين ومكتب لخدمات طيران الإمارات للانتهاء من إجراءات السفر عند العودة من الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى خدمات نقل والمواصلات، موضحاً أن عدد الحجاج الذين سيتم نقلهم عبر المحطة الرئيسية للنقل البري 7000 حاج قادمين من دول عديدة.

تطوير

وأكد المطروشي، اهتمام هيئة النقل في تعزيز وتطوير خدمات النقل العام، لافتاً إلى دور المحطة الرئيسية للنقل البري لاستقبال الراغبين بالسفر براً بين الإمارات والدول المجاورة، مشيراً إلى أن العديد من الدول تستخدم الإمارات معبراً إلى الأراضي المقدسة. من جانبه، أفاد طلال العنزي مشرف تشغيل ونقل بمؤسسة النقل البري «سابتكو» بأنه تم التنسيق والتعاون مع هيئة النقل العام لتسيير رحلات الحج البرية للقادمين من دول عديدة عبر مطارات الإمارات، مشيراً إلى أنه يتم توفير جميع الخدمات خلال الرحلة من الإمارات إلى السعودية من طعام ومياه وشرب وتوفير الإسعافات الأولية داخل الحافلات، لافتاً إلى أنه تم تخصيص عدد 400 حافلة لنقل الحجاج، كما يتم توفير خدمات النقل داخل المملكة العربية السعودية.

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