«الصحة» تطلق خدمة «بريد رعايتي» لتحسين تجربة المرضى

المصدر: دبي - البيان

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كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق خدمة «بريد رعايتي» لحوكمة إجراءات التأمين الصحي ضمن المنصة الوطنية للسجلات الطبية الموحدة «رعايتي» بما يتوافق مع أعلى المعايير والممارسات المعمول بها عالمياً، وبتوظيف أمثل لأفضل التقنيات الرقمية، وذلك في إطار الإسراع في التحول الاستراتيجي نحو دمج نظم تبادل المعلومات الصحية تحت مظلة واحدة على مستوى الدولة.

وتهدف منصة «رعايتي» إلى إرساء منظومة رعاية صحية وطنية موحدة تربط جميع مقدمي الخدمات الصحية على مستوى الدولة للارتقاء بتجربة المرضى وتعزيز جودة ومخرجات العلاج وتحسين رحلة المتعاملين، وتتكامل قيمة وأهمية المنصة المبتكرة «رعايتي» مع استراتيجية الوزارة بتحسين الكفاءة والجودة في إدارة الصحة السكانية.

وأكد أحمد علي الدشتي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن المنصة الوطنية للسجلات الطبية الموحدة (رعايتي) تم إطلاقها تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة لترسيخ مكانة الدولة بين روّاد الصحة الرقمية على مستوى العالم، كجزء حيوي من مشاريع الدولة للخمسين عاماً المقبلة، الرامية إلى بناء نظام صحي مستدام يستند إلى أعلى المعايير العالمية.

من جانبه، قال علي العجمي مدير إدارة الصحة الرقمية بالوزارة: «يُعد إطلاق مكتب بريد «رعايتي» علامة فارقة ذات أهمية، ويعالج مكتب المطالبات الإلكترونية لبرنامج «رعايتي» أكثر من 20 ألف موافقة يومياً، وما يزيد على 7 آلاف وصفة إلكترونية وأكثر من 5 آلاف مطالبة.

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