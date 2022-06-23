نهيان بن مبارك: الإنسان في الإمارات محور مسيرة التنمية المستدامة

المصدر: دبي - وام

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن تنمية وتطوير رأس المال البشري يأتي على رأس اهتمامات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائماً أن الإنسان في الإمارات هو الثروة الأغلى ومحور مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه مؤتمر «ميتافيرس الدولي للموارد البشرية» الذي عقد أخيراً في دبي بتنظيم من شركة بلو أوشن في دبي. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نجحت في خلق مجتمع نابض بالحياة ومتوازن وسلمي يركز على تعزيز بنيتنا التحتية المؤسسية وتحسين نوعية الحياة لجميع أفراد المجتمع. وأشار معاليه إلى أن مكان العمل المعزز رقمياً يعمل على تسريع الإنتاجية وتحسين إدارة الموارد البشرية، مضيفاً إنه يجب أن تركز المنظمات على التطوير المناسب للميتافيرس ليس فقط من أجل النجاح الاقتصادي ولكن أيضاً من أجل الرفاهية التنظيمية الشاملة.

نموذج

من جانبه، قال الدكتور ساتيا مينون الرئيس التنفيذي لمجموعة Blue Ocean Corporation إن الانتقال إلى نموذج الموارد البشرية الرقمي يساعد المؤسسات على تحسين الموارد البشرية بشكل أكثر كفاءة من خلال التقنيات الاجتماعية والتحليلية والسحابية.

وأضاف إن ميتافيرس سيقود مستقبل مساحات العمل الأكثر تطوراً، مشيراً إلى أن المؤتمر الدولي للموارد البشرية يهدف إلى استكشاف الاحتمالات اللامحدودة التي يمكن أن يستفيد منها قادة الأفراد. شهد المؤتمر الذي أقيم في فندق أرماني ببرج خليفة حضور العديد من الشخصيات منها عوض محمد بن الشيخ مجرن مدير عام نادي رحالة الإمارات والشيخ محمد سلطان القاسمي رئيس قطاع العلاقات الحكومية والمتابعة بهيئة كهرباء ومياه الشارقة والشيخ عبد العزيز بن راشد النعيمي وتيمور عبد الجليل القنصل العام لجمهورية قيرغيزستان وفيكتور هاروتا سفير جمهورية مولدوفا.

ومن جانبه قال السيد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مجموعة Blue Ocean Corporation: «لقد نجح هذا المؤتمر في المزج بين قدرات الموارد البشرية والتكنولوجيا واستكشاف تعقيدات السلوك لدى الأفراد والمجموعات والمؤسسات، من خلال أحدث التقنيات».

وترأس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حفل توزيع جوائز المؤتمر الدولي للموارد البشرية.

وفاز الدكتور جاسم آل علي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات والرئيس التنفيذي للسعادة والرفاهية في مؤسسة دبي للإعلام وحبيب وهبي، رئيس مجلس إدارة دبليو فينشر W Ventures بجائزة القائد المبتكر للعام وجائزة القائد الملهم على التوالي. وحصلت فاطمة عبيد حميد المهيري مدير قطاع الموارد البشرية بوزارة الصحة على جائزة القيادة في التميز التحويلي. فيما فازت عائشة سليمان، مديرة قطاع الموارد البشرية لمجموعة راكز أفضل قائدة سيدة للموارد البشرية لهذا العام. وبالاجي نارايانان رئيس قسم شراء الوسائط في BPN Media بجائزة «قائد الدعم الاستراتيجي لهذا العام». كما حصل سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية على جائزة «القائد الأكثر تأثيراً للعام» لمساهمته القيّمة في تمكين الأعمال والمجتمعات.

استجابة

قال محمد آل علي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة Blue Ocean Corporation: «نحن سعداء للغاية وممتنون لرؤية الاستجابة الهائلة التي تلقيناها لهذا الحدث ونحن على يقين أن الحاضرين استفادوا بشكل كبير من الجلسات الثاقبة التي قدمتها في المؤتمر بأفضل عقول الموارد البشرية والتقنية».

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