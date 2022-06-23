15 نصيحة لسفر آمن وخالٍ من الأمراض

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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أكد الدكتور عبدالله عبد الرحمن الهاجري استشاري أمراض باطنيه وقلبية بمستشفى المدينة دبي بمدينة دبي الطبية أن الكثيرين يحرصون على السفر خلال هذا الصيف لاسيما بعد انحسار قيود وتدابير مكافحة وباء كورونا حول العالم، حيث فتحت العديد من الدول حدودها أمام القادمين ولهذا ينصح باتباع الإرشادات والنصائح التي توفر الحماية للراغبين في السفر وقضاء العطلة خارج الدولة.

وذكر لـ«البيان» 15 نصيحة يجب أن يتبعها الراغبون في السفر خلال العطلة الصيفية ليتمكنوا من الاستمتاع بإجازتهم خالية من الأمراض والأوجاع، مشيراً إلى أن هذه النصائح والإرشادات تتمثل في التعرف على الحالة الصحية لأفراد العائلة الراغبة في السفر تفادياً لوقوع مضاعفات صحية طارئة، ثم التخطيط الجيد والاستعداد للرحلة، يليه التحقق من الوجهة المرغوبة للحصول على المشورة الصحية الخاصة بكل بلد، وهل هناك حاجة للحصول على لقاحات معينة أو أدوية من عدمه قبل المغادرة.

وأضاف الدكتور الهاجري: يجب زيارة طبيب العائلة قبل شهر على الأقل من السفر، للاطمئنان على الحالة الصحية للراغبين في السفر، شريطة أن يقدم للطبيب كل التفاصيل التي يحتاجها بشفافية لتقديم التوصيات الصحية المناسبة لهم أثناء السفر.

وتابع: يجب أيضاً تزويد الطبيب بمعلومات مثل وجهة السفر والمدة التي سيقضونها هناك، والأنشطة المستهدف القيام بها، والتاريخ الطبي للأفراد الراغبين في السفر، وما إذا قام أي منهم بإجراء عملية جراحية أو أصيب بنوبة قلبية، أو سكتة دماغية مؤخراً، كما يجب إعلام الطبيب في حال كان هناك فرد يعاني من إعاقة ما أو ضعف في جهاز المناعة أو أي مرض مزمن.

وشدد الدكتور الهاجري على ضرورة اصطحاب جميع الأدوية التي يتناولها الشخص معه أثناء السفر، لاسيما مرضى القلب وتحديداً المصابين بمرض قصور القلب، مشيراً إلى ضرورة التقليل من تناول الملح خلال فترة السفر وتجنب الإجهاد ومراقبة الوزن، والتوجه إلى أقرب مشفى أو مركز طبي في حال ظهور أي أعراض مثل انتفاخ الأرجل وضيق التنفس.

ونصح الدكتور الهاجري بالإكثار من شرب المياه أثناء السفر لتجنب الإصابة بالجفاف وقصور الكلى وتجنب تكون حصوات الكلى، كما نصح بضرورة غسل الخضروات والفاكهة قبل أكلها.

حماية

ونصح كذلك بضرورة اصطحاب الواقي الشمسي الذي يوفر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة تفادياً للإصابة بحروق الشمس.

وفي حال استخدام الدواء الطارد للحشرات، فإنه يجب وضع واقي الشمس أولاً، ثم تركه يجف، ومن ثم يمكن وضع طارد الحشرات. وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة على متن الطائرة وتلقي اللقاح قبل السفر، والحفاظ على النظافة الشخصية، والحفاظ على نظافة المكان الذي توجد فيه، وغسل اليدين قبل خلع الكمامة لتناول الطعام، وغيرها من سلوكيات النظافة الصحية العادية.

وقال إنه إذا شعر المسافر بالمرض لدى عودته إلى البلاد فإنه لابد أن يقوم بزيارة الطبيب على الفور ويخبره بسفره والوجهة التي كان فيها.

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