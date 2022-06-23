مناقشة مستجدات علاج الأمراض النادرة بالجينات

المصدر: لندن - وام

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شارك باحثان من مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن أخيراً في برنامجين إذاعيين للحديث عن أحدث إنجازاتهما.

استضاف برنامج «Crowd Science»، الذي تبثه خدمة الإذاعات العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، البروفيسور وسيم قاسم أستاذ العلاج بالخلايا والجينات في معهد صحة الطفل التابع لكلية لندن الجامعية ومستشفى جريت أورموند ستريت، في حلقة بعنوان «إلى أي مدى يمكن تعديل الجينات؟».

وقال البروفيسور قاسم، الذي يركز فريقه في مركز زايد للأبحاث على تطوير العلوم والتكنولوجيا: «أصبح بوسعنا الآن هندسة الخلايا المناعية لمهاجمة اللوكيميا بدقة أكبر، ويتضمن الإجراء جمع الخلايا من المريض أو من متبرع سليم وإرسالها إلى المختبر وانتقاء الخلايا المناعية ومن ثم توظيف التقارب أو الاندماج التكنولوجي في إعادة برمجة تلك الخلايا وإدخال جينات جديدة فيها».

أما الدكتورة آمي ماك تاغ، وهي مستشارة أكاديمية ومشرفة سريرية وزميلة أبحاث رئيسة في معهد جريت أورموند ستريت لصحة الطفل التابع لكلية لندن الجامعية، التي تركز أبحاثها على الصرع المبكر، وهو مرض الصرع في بدايته، فقد حلت ضيفة على البرنامج الإذاعي التعليمي «Epilepsy Sparks Insights» الذي يقدمه توري روبنسون للحديث عن عملها وكيف ساعد الأطفال والأسر في تشخيص الأطفال الذين يعانون من الصرع الجيني وعلاجهم. وتحدثت الدكتورة آمي عن فريقها بوصفه جزءاً من تعاون دولي لدراسة الجينات أُطلق عليه اسم Gene Step Study ويشارك فيه كل من مستشفى تورنتو للأطفال ومستشفى ملبورن للأطفال ومستشفى بوسطن للأطفال ويركز على الفحص السريع للأطفال وأسرهم، مشيرة إلى الأثر الملموس لهذا البرنامج على أُسر المرضى.

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