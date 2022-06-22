شرطة دبي تحذر من تصوير تذكرة الطائرة ونشرها عبر «التواصل»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذرت شرطة دبي المسافرين من تصوير تذكرة الصعود على الطائرة التي تحتوي على «باركود» ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يمكن من خلالها الوصول إلى معلومات شخصية تعتبرها بعض العصابات والفضوليين القادرين على استغلال تلك المعلومات فرصة ذهبية لارتكاب الجرائم، إضافة إلى أن تحليل تلك المعلومات وتحديد هوية الشخص والتأكد أنه مسافر ثغرة خطيرة قد يكون لها عواقب وخيمة.

وقال العقيد سعيد الهاجري مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي في تصريحات لـ«البيان»: «إنه تم رصد ثغرة أمنية مهمة يقوم بها الكثير من المسافرين وتتمثل في تصوير تذكرة الصعود على الطائرة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة إذا كانت بغرض التباهي إذا كان المسافر يستخدم الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال، والتي يمكن من خلال هذه الصورة الوصول إلى كافة بيانات الشخص»، منوهاً بأن هناك عصابات متخصصة في مواقع التواصل الاجتماعي لاستغلال اللحظات والصور ومقاطع الفيديو التي يشارك بها الشخص متابعيه أو ينشرها باستمرار دون وعي.

تفاصيل

وأضاف: «إن البعض يقوم بنشر مقاطع له يعلن عن سفره إلى وجهات معينة وبكل سهولة يمكن لأي شخص تحديد موقعه ومعرفة موعد سفره، ومن شكل الأثاث أو السيارة أو شكل المنزل يمكن تحديد حالته المادية، وبالتالي تكون الفرصة سانحة لارتكاب أي جريمة منها السرقة أو الاستغلال أو الابتزاز أو التهديد»، مؤكداً أن إحدى القضايا التي تم تسجيلها سرقة منزل شخص معروف بسبب إعلانه عن موعد سفره عبر صفحته على الإنستجرام.

ونوه بأن هوس الناس بنشر كل تفاصيل حياتهم بهدف زيادة المتابعين ومشاركتهم أدق التفاصيل جعل الكثيرين فريسة سهلة، مبيناً أن استهتار البعض بالأمر وعدم مبالاتهم وتقديرهم لحجم العصابات المتخصصة في تحليل المعلومات والبيانات ومنها معلومات السفر وترك المنزل أو معلومات عن رفاهية العيش أو الحصول على بيانات شخصية من «الباركود» الموجود على تذكرة الصعود إلى الطائرة يجعل احتمالية وقوع الجريمة أكبر، داعياً إلى مزيد من الحرص لمثل هذه الأمور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز