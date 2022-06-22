"الصحة" تدعو الحجاج إلى إتباع كافة الإرشادات والاحتياطات الصحية

المصدر: وام

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دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحجاج وأفراد المجتمع إلى اتباع كافة الإرشادات والاحتياطات الواجب اتخاذها قبل وأثناء السفر والحرص على تلقي التطعيمات الأساسية والاختيارية والتأكد من أخذ الجرعات الأساسية والداعمة لتطعيم "كوفيد- 19" وذلك في إطار حرصها للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج من الأمراض المعدية أثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

كما أوصت الوزارة حجاج بيت الله الحرام بزيارة المركز الصحي لإستكمال الجرعات المطلوبة من تطعيم "كوفيد- 19" حسب البروتكولات المعتمدة لدى الجهات الصحية واتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية تتمثل في مراجعة المركز الصحي قبل السفر بفترة كافية للتأكد من قدرة الشخص على أداء فريضة الحج لا سيما إذا كان يعاني من أمراض مزمنة.

وأشار سعادة الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة إلى أن الوزارة تولي عناية خاصة لضمان صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل من خلال تقديم فحوصات مجانية مثل الضغط والسكري وإطلاق البرامج والحملات التوعية للحجاج وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير النظام الصحي لوقاية المجتمع من جميع المخاطر والأمراض السارية والسيطرة عليها.

وأكد على وجود تنسيق عالي المستوى بين جهود مؤسسات الدولة المعنية بتنظيم ورعاية شؤون قوافل الحجاج المتوجهة إلى الأراضي المقدسة بما يضمن لهم الصحة والسلامة وتأدية مناسك الحج دون التعرض لأي مشاكل صحية بهدف وقاية الحجاج والمجتمع من جميع المخاطر الصحية المحتملة وأهمها الأمراض المعدية والمزمنة .

وأشار إلى الأهمية القصوى للتطعيمات، كونها تعتبر أنجح التدابير الوقائية وأكثرها فعالية حيث تدعو الوزارة جميع الحجاج إلى أخذ التطعيمات الأساسية والاختيارية قبل السفر كتطعيم التهاب السحايا والانفلونزا الموسمية والمكورات الرئوية منوهاً إلى أن الوزارة تقدم اللقاحات في جميع مرافقها الصحية وعلى أوسع نطاق.

كما دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحجاج إلى اتباع التدابير الوقائية لتفادي الإصابة بالمشاكل الصحية أثناء أداء فريضة الحج مثل تجنب الإنهاك الحراري والإجهاد البدني أثناء التنقل الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض والمشاكل الصحية والحرص على نظام التغذية الصحية.

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