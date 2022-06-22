حمدان بن محمد يزور غرف دبي ويشهد توقيع اتفاقيات الأداء للقيادات

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أهمية مواصلة العمل على ترسيخ مكانة إمارة دبي كوجهة جاذبة للاستثمارات. مشيراً سموه إلى أن مسيرة التنمية الاقتصادية مستمرة لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي جاذب للاستثمار ومحرك رئيسي للاقتصاد العالمي الجديد.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "دور غرف التجارة كان تاريخياً في نهضة دبي الاقتصادية، واليوم نتطلع أن تلعب الغرف دوراً أكبر في نهضة دبي المستقبلية في مجال الاقتصادات الرقمية والاستثمارات التقنية وبناء فرص اقتصادية عالمية جديدة".

وأضاف سموه: "لدينا اليوم 3 غرف تجارة، ولدينا أفضل بيئة أعمال، ولدينا رؤية محمد بن راشد المستقبلية لتكون دبي المحور الرئيسي في قلب الاقتصاد العالمي الجديد".

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "أولوياتنا القادمة: استدامة شركاتنا العائلية، وتطوير اقتصادنا الرقمي، والوصول لأسواق جديدة. ولا بد أن تعمل كافة الجهات الحكومية والخاصة كفريق واحد لتحقيق هذه الأولويات".

جاء ذلك خلال زيارة سموه غرف دبي التقى خلالها رؤساء مجالس الإدارة والموظفين وشهد توقيع اتفاقيات الأداء للقيادات.

واستعرض سموه خلال زيارته الخطط والمستهدفات لغرف دبي، كما اطلع سموه على المشاريع المنجزة والمستقبلية، فيما أكد على أهمية تسريع تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ بيئة استثمارية جاذبة، تتمتع بتنافسية عالية وتسهّل مزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي بما يسهم بشكل مباشر في رفع قيمة التجارة الخارجية للإمارة، وتطوير وتنمية اقتصادها الرقمي.

توقيع اتفاقيات أداء لقيادات غرف دبي

وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي على هامش الزيارة توقيع اتفاقيات الأداء للقيادات العليا في غرف دبي، وتشمل الاتفاقيات المستهدفات الرئيسية للفترة الزمنية المحددة والمشاريع الاستراتيجية التي يتم تكليف قيادات غرف دبي بها لتنفيذ المشاريع وتحقيق مؤشرات الأداء والرؤية المستقبلية للإمارة، بهدف توجيه وتركيز ومضاعفة الجهود نحو تحقيق رؤية الإمارة لتكون أفضل مدينة في العالم.

وتمثل الاتفاقيات ميثاق أداء للقيادات، يؤكد مبدأ المساءلة والمسؤولية في حكومة دبي ويعزز أرقى مبادئ ومعايير السلوك المهني، وهي أداء لترسيخ فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في العمل الحكومي، كحكومة محورها الإنسان وتعمل بكفاءة القطاع الخاص وشفافيته ومرونته وتنافسيته.

كما تأتي هذه الاتفاقيات، لتؤكد التزام القيادات العليا على تحقيق استراتيجية غرف دبي 2040، والمتمثلة بتحسين البيئة المحفزة للأعمال في إمارة دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إليها، مع قيادة مسيرة أعضاء الغرف التوسعية نحو الأسواق الخارجية، مع مواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية بما يواكب متطلبات القطاع الاستثماري ويرسخ مكانة دبي ضمن المدن السباقة في تبني منظومة تشريعية متطورة واستباقية، تضمن استدامة التميز في العمل المؤسسي وخدمة العملاء.

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