"طرق دبي"توقع مذكرة تفاهم مع إدارة النقل والطرق الرئيسة في كوينزلاند

المصدر: البيان

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وقعت هيئة الطرق والمواصلات، مذكرة تفاهم مع إدارة النقل والطرق الرئيسة التابعة لحكومة ولاية كوينزلاند الأسترالية، لتعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية، والتعاون المشترك بما يعود بالفائدة على الطرفين، وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية في مختلف المجالات، وكذلك تبادل المعلومات والدراسات والاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتوفرة.

وقع المذكرة عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، وعن إدارة النقل والطرق الرئيسة، معالي كاميرون ديك أمين الصندوق ووزير التجارة والاستثمار في حكومة ولاية كوينزلاند.

ونصت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المواصلات العامة، ويشمل الحافلات الكهربائية والهيدروجينية، وحافلات التردد السريع، والمسارات الخاصة بالحافلات، والأنظمة التي توفر الأولوية للحافلات، إلى جانب تكنولوجيا النقل والابتكار، وسياسات النقل البحري وآلية التنفيذ، والتكامل بين أنظمة النقل وتخطيط وتصميم الشبكات، إضافة إلى تعهيد خدمات الحافلات ومشاركة القطاع الخاص، وتخطيط وتصميم مواقف الحافلات.

وأعرب معالي مطر الطاير عن سروره بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين اللذين يشتركان في كثير من الأهداف العامة ويستطيعان تبادل أفضل الخبرات في مجال تخطيط وتشغيل خدمات نقل الركاّب وبالأخص حافلات المواصلات العامة، وتطوير حلول مستدامة ومبتكرة للنقل الجماعي، بما في ذلك الحافلات السريعة على المسارات المخصصة، والحافلات الكهربائية.

من جانبه أشاد معالي كاميرون ديك، بالتنمية الشاملة التي تشهدها إمارة دبي، وتحديداً قطاع البنية التحتية للنقل الجماعي، التي تؤدي دوراً حيوياً في حركة تنقل السكان في إمارة دبــي، مؤكداً أن مذكرة التفاهم ستتيح للجانبين الفرصة لاكتساب الخبرات والمعارف والتعرف إلى أفضل الممارسات العالمية.

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