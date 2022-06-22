شرطة أبوظبي تطلق مبادرة لحماية الممتلكات الحيوانية

المصدر: وام

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عززت مديرية شرطة العين بقطاع الأمن الجنائي التوعية الاستباقية بالإجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة لتأمين الممتلكات الحيوانية من خلال حملة صيف بأمان ومبادرة "أمن حلالك" .

وأوضح العميد جمعه سالم الكعبي مدير مديرية شرطة العين أن المبادرة تأتي ضمن حرص شرطة أبوظبي على تعزيز نشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وعدد من الجهات المعنية وملاك المواشي في العزب والمزارع من المواطنين.

وتركز المبادرة على عدد من الأنشطة التوعوية من خلال تنفيذ البرامج المرئية وتوزيع البروشورات على ملاك ومربي /الحلال/ ونشر إرشادات لمرتادي المراكز التجارية بالاستعانة بالشاشات الالكترونية وذلك وصولاً إلى أكبر عدد من الجمهور المستهدف.

وأشار إلى ان هناك عدة إجراءات وقائية يجب اتباعها منها وجود إنارة كافية في منطقة العزب أو المزارع وتركيب كاميرات مراقبة والتأكد من سلامة السياج الخارجي ووجود مسكن للعمال بالقرب من العزب والمزارع لتسهيل عملية المراقبة والتأكد بشكل دوري من أعداد المواشي.

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