حاكم الشارقة يوجه بإنشاء استراحة لكبار المواطنين في خورفكان وكلباء

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإنشاء استراحة لكبار المواطنين والصيادين في مدينة خورفكان وكلباء أسوة بالاستراحة والمجلس الذي تقوم بإنشائهما دائرة الأشغال العامة في الشارقة في مدينة دبا.

ذكريات

جاء ذلك استجابة لمداخلة النوخذة محمد عبدالله من كبار المواطنين من خورفكان عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة ظهر أمس، مناشداً فيها بضرورة إنشاء استراحة لهم حتى يتجمعوا فيها ويعيدوا ذكرياتهم الجميلة، والذي أكد خلال مداخلته أن مدينة خورفكان كانت خلال الخمسينات ملتقى للنواخذة والصيادين من مختلف دول الخليج ومن الهند والصومال في (قهوة النوخذة)، حيث يتم فيها التجمع.

استجابة سريعة

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الاشغال العامة عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن استجابة صاحب السمو حاكم الشارقة جاءت سريعة، موجها سموه بالبدء في إنشاء الاستراحة في مدينة خورفكان وكلباء، وكان سموه سابقا أمر بإنشاء مجلس للصيادين في ميناء دبا بجوار سوق السمك لمراقبة حركة دخول القوارب وحركتها ومتابعة أعمالهم اليومية – خصوصا – في فترة العصر، وهو عبارة عن مجلس واستراحة لالتقائهم، شبيهة بالاستراحة في مدينة الشارقة بمنطقة الخان ودبا، لافتا الى انه سيتم العمل بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في تنفيذ الاستراحتين في مدينتي خورفكان وكلباء أسوة بما هو في مدينة دبا.

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