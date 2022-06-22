إطلاق أول رحلة برية لفوج حجاج من عجمان

المصدر: عجمان ــ أسامة أحمد

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انطلقت صباح اليوم أول رحلة برية لفوج حجاج من المحطة الرئيسية للنقل العام في عجمان التابعة لهيئة النقل العام إلى المملكة العربية السعودية، وتشمل الرحلة حافلة تحمل 200 حاج قادمين من روسيا الاتحادية والشيشان عبر مطارات الدولة متوجهين براً الى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، ويأتي تنظيم رحلات الحجاج لخدمة الركاب لاستخدام النقل البري عبر دولة الامارات العربية المتحدة بالتعاون مع (سابتكو) مؤسسة النقل البري السعودية.

راحة الحجاج

وقال أحمد صقر المطروشي مدير مؤسسة الخدمات التجارية بهيئة النقل في عجمان لـ (البيان) تم اليوم بحمد الله تسيير أول فوج لحجاج بيت الله الحرام من المحطة الرئيسية للنقل البري في عجمان، متجهين عن طريق البر الى المملكة العربية السعودية، لافتا الى ان هيئة النقل وفرت كافة الخدمات لراحة الحجاج بالتعاون مع الشريك مؤسسة النقل البري (سابتكو).

وذكر انه تم توفير مواقف خاصة لتحميل وتنزيل الركاب وتوفير مناطق استراحة للمسافرين ومكتب لخدمات طيران الامارات للانتهاء من اجراءات السفر عند العودة من الاراضي المقدسة بالإضافة الى خدمات النقل والمواصلات، موضحا ان عدد الحجاج الذين سيتم نقلهم عبر المحطة الرئيسية للنقل البري 7000 حاج قادمين من دول عديدة.

واكد المطروشي على اهتمام هيئة النقل في تعزيز وتطوير خدمات النقل العام، لافتا لدور المحطة الرئيسية للنقل البري لاستقبال الراغبين بالسفر براً بين الامارات والدول المجاورة، مشيرا الى أن العديد من الدول تستخدم الامارات معبرا الى الاراضي المقدسة.

ومن جانبه افاد طلال العنزي مشرف تشغيل ونقل بمؤسسة النقل البري (سابتكو) انه تم التنسيق والتعاون مع هيئة النقل العام لتسيير رحلات الحج البرية للقادمين من دول عديدة عبر مطارات الامارات، مشيرا إلى انه يتم توفير جميع الخدمات خلال الرحلة من الامارات الى السعودية من طعام ومياه شرب وتوفير الاسعافات الاولية داخل الحافلات، لافتا انه تم تخصيص 400 حافلة لنقل الحجاج، كما يتم توفير خدمات النقل داخل المملكة العربية السعودية.

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