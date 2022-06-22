محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء رومانيا تعزيز التعاون

المصدر: (أبوظبي ــ وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا، ورحب سموه بزيارة رئيس وزراء رومانيا والوفد المرافق، متطلعاً إلى أن تسهم الزيارة في دعم ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو في مختلف المجالات، وبحث الجانبان أوجه التعاون بين البلدين وفرص تنميته وتنويع آفاقه، وتبادل سموه ونيكولاي تشيوكا وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث في المنطقة وتطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وقدم تشيوكا تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، كما هنأ سموه بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات، متمنياً لسموه التوفيق في قيادة الدولة لتحقيق ما يتطلع إليه شعب الإمارات من تقدم ورفعة.

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