14.7 مليوناً من «زايد الإنسانية» لتغطية نفقات مستشفيين في أفغانستان

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة منحة بقيمة 14,7 مليون درهم (4 ملايين دولار) بهدف المساهمة في تغطية النفقات التشغيلية والإدارية لمستشفى الشيخ زايد في كابول، ومستشفى الشيخ زايد التعليمي في خوست في أفغانستان.

بالإضافة للمساهمة في دعم القطاع الصحي في أفغانستان، وذلك نحو بناء شراكة فعالة بين الطرفين للمساهمة في دعم منظومة القطاع الطبي في أفغانستان.

وقع المذكرة عن المؤسسة حمد سالم بن كردوس العامري، المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، وعن اللجنة الدولية كلير دالتون رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإمارات.

وتعد المذكرة ثمرة تعاون وتنسيق بين الجانبين في العديد من مجالات العمل الإنساني، من أجل تعزيز هذه الشراكة لمد جسور التواصل العملي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في أوجه الدعم لتحقيق النتائج المرجوة.

وتتركز مجالات التعاون في المجال الصحي في توفير الأدوية ومستلزمات العلاج وتغطية رواتب الموظفين وأجور الأطباء والممرضين والإداريين في المستشفيات ومستلزمات نفقات التشغيل اليومية من كهرباء ومياه ووقود وغيرها من النفقات الأخرى.

وقال حمد سالم بن كردوس العامري: إن دولة الإمارات تسعى دائماً نحو توثيق العلاقات الثنائية مع كافة المنظمات الدولية المتخصصة ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العديد من المجالات التي تخدم القطاعات الإنسانية في مختلف دول العالم، خاصة ما يتعلق منها بتوفير الاحتياجات في القطاع الطبي لما يمثله من أهمية مباشرة تصب في صالح تخفيف العبء عن كثير من المجتمعات التي لا تتوافر لها تلك الخدمات.

وأضاف: إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الجهد المتواصل والعمل الدؤوب من جانب الطرفين نحو ضمان استمرارية تقديم الرعاية الطبية اللائقة واستدامة الرعاية الصحية الأولية لشريحة كبيرة من السكان في أفغانستان من خلال المساهمة في تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تغطية النفقات التشغيلية والإدارية لمستشفيات الشيخ زايد في أفغانستان، والتي تخدم شريحة كبيرة من السكان خاصة من كبار السن والنساء والأطفال.

وأعرب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، عن امتنانه لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ولحكومة دولة الإمارات على دعمهما في تعزيز مشروع المرونة الصحية التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان، بما في ذلك مستشفى الشيخ زايد في كابول والمستشفى التعليمي في خوست، حيث تكمن أولويات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم النظام الصحي في أفغانستان، الذي يؤدي عبر هذه الاتفاقية والشراكة إلى تكثيف التدريب ودعم صرف الرواتب وأيضاً من أجل تعزيز وصول الأسر الأفغانية إلى الخدمات الصحية المنقذة للحياة.

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