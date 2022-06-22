حمدان بن محمد: الأب ذاك الذي تطلب منه نجمتين فيعود حاملاً لك السماء

المصدر: (دبي - البيان)

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي مقطع فيديو، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بمناسبة يوم الأب، ضم صوراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع أبيات شعرية، تتغنى بصاحب السمو الأب والإنسان والقائد والزعيم.

ودون سمو ولي عهد دبي على المقطع: «الأب.. هو ذاك الذي تطلب منه نجمتين، فيعود حاملاً لك السماء #happyfathersday».

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