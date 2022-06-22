100 % تسويات التركات في محاكم دبي 2021

المصدر: دبي- البيان

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أطلق طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، التقرير السنوي لعام 2021، تحت عنوان «العدالة الرقمية وصنع المستقبل»، وذلك ضمن أعمال «منتدى محاكم دبي»، الذي أقيم مؤخراً بـ «متحف المستقبل» في دبي، ليوثق أنشطة المحاكم والإنجازات التي تحققها سنوياً، إلى جانب توفيره لمعلومات مهمة عن محاكم دبي وقطاعاتها.

حيث تضمن التقرير السنوي معلومات عن النظام القضائي والإداري، إلى جانب الخطة الاستراتيجية والمشاريع والمبادرات المنجزة، وذلك بحضور القاضي عمر عتيق المري نائب مدير عام محاكم دبي، ورؤساء المحاكم.

وكشف التقرير ارتفاع نسبة تسويات دعاوى الأسرة والتركات في محاكم دبي، حيث وصلت نسبة التسويات في دعاوى الأسرة إلى 94% بعدد 437 تسوية. وفاقت تسويات التركات النسبة المستهدفة بتحقيقها نسبة 100% لعدد 300 ملف تسوية.

كما بلغت نسبة التسويات في مركز التسوية الودية للمنازعات أكثر من 87% بعدد 3.022 ألف تسوية، وذلك تركيزاً من محاكم دبي على قيم التسامح لتحقيق العدالة، تم توفير حلول إمكانية لحل النزاعات من خلال التسويات الودية قبل الانتقال إلى الإجراءات القانونية. وأظهر التقرير تسجيل محاكم دبي أداءً متفوقاً في خدمات التواصل المؤسسي مع المتعاملين من خلال التعامل الفوري مع جميع المكالمات والرد عليها في مدة زمنية قياسية من خلال مركز الاتصال.

كما يشمل التواصل مع الجمهور مواقع التواصل الاجتماعي التي من خلالها يتم تلقي ملاحظات المتعاملين والتعرف على انطباعاتهم، فقد بلغ إجمالي عدد المتفاعلين في مواقع التواصل الاجتماعي لمحاكم دبي ما يقارب المليونين و724 ألفاً و299 متفاعلاً. وعلى صعيد نتائج مؤشرات الأداء العامة للمحاكم الثلاث:

الابتدائية والاستئناف والتمييز، أشار التقرير السنوي لعام 2021 إلى ارتفاع في النتائج المحققة لدى المحاكم الابتدائية التي ترصد أداءها عبر نظام «راصد» الذي يوفر أداة موحدة لتعزيز الحوكمة المؤسسية، فقد سجل النظام معدلات أداء مرتفعة في المؤشرات خلال عام 2021، حيث بلغ معدل مدة الحكم من أول جلسة 69.4 يوماً مقارنة بالنتيجة المحققة في السنوات الماضية التي كانت مدتها الزمنية أطول.

شكاوى

أظهر التقرير تسجيل محاكم دبي أداءً متفوقاً في تطبيـق نظـام شـكاوى المتعاملـين الموحـد لحكومـة دبـي من خلال معالجة الشكاوى، محققة نسـبة 100% مقارنـة بالمسـتهدف المحـدد مـن حكومـة دبـي للشـكاوى التـي تم حلهـا ضمـن 7 أيام عمل.

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