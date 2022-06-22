دقيقتان ونصف استجابة مركز شرطة جبل علي للحالات الطارئة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق مركز شرطة جبل علي متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقتين ونصف، في حين كان المستهدف 6 دقائق، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 14دقيقة، في حين كان المستهدف 15 دقيقة، كما قام المركز بتسوية بلاغات شيكات بقيمة 158 مليون درهم بشكل ودي في عام 2021.

جاء ذلك خلال اطلاع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على سير العمل في مركز شرطة جبل علي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.

كما اطلع المري على النتائج الخاصة بمعدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف من السكان، ومعدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان، ونسبة البلاغات المُقلقة المعلومة من إجمالي البلاغات المُقلقة المجهولة.

وتضمنت إحصاءات حول تقارير الحوادث والبلاغات المرورية والمخالفات المروري، حيث قام المركز بتنفيذ العديد من الحملات المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والتي تضمنت حملة سلامة المشاة، حملة الدراجات النارية، حملة الدراجات الهوائية، حملة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، حملة الانحراف المفاجئ، وهو ما أدى إلى خفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في العام الماضي مقارنة بعام 2020، كما قام المركز بإجراء 7 دراسات مرورية، وحقق 49 نزولاً ميدانياً.

واطلع الفريق المري على المبادرات الإدارية التي نفذها المركز للموظفين في عام 2021، والتي أدت إلى ارتفاع السعادة الوظيفية بنسبة 99%، ومن ضمنها التحفيز والتكريم، والتواصل مع الموظفين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز