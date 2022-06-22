سيف الشامسي يناقش نتائج مؤشرات الأجندة الوطنية

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بمقر القيادة اجتماعاً لمناقشة نتائج مؤشرات الأجندة الوطنية والاستراتيجية للربع الأول للعام 2022م، بحضور مديري العموم، ونوابهم، ومديري الإدارات، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص. واطلع اللواء الشامسي خلال الاجتماع على ما تحقق من مستهدفات ونتائج لكل مؤشرات الأجندة الوطنية والمؤشرات، والمبادرات، والمشاريع الاستراتيجية، وخطط تنفيذها والقدرات المؤسسية التي تم تطويرها، وانعكاس نتائجها على جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات.

كما تضمن اللقاء وقوفاً على جاهزية فرق العمل كل في مجال اختصاصه لمواصلة تحقيق التقدم، والحفاظ على المراكز المتقدمة والنتائج المتميزة التي تحققت، والبناء عليها لضمان استمرارية الريادة في ظل التنافسية.

ووجه القائد العام لشرطة الشارقة الشكر والتقدير لجميع الإدارات الشرطية على النتائج الإيجابية المتحققة؛ داعياً إياهم إلى مضاعفة الجهد بما يحقق رؤية وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة. وعلى هامش الاجتماع كرم اللواء الشامسي، النقيب صلاح سالم الحمادي مدير وحدة إسعاد المتعاملين بالإدارة العامة للعمليات المركزية، نظراً لاستحداثه منظومة خاصة بتحليل نتائج المؤشرات الوطنية لمعدل زمن الاستجابة للحالات الطارئة، التي تساهم في تعزيز كفاءة العمل وحوكمة بياناته، والارتقاء بمخرجاته.

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