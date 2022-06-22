275.317 فحصاً تكشف عن 1556 إصابة بـ«كورونا»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 275,317 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وذلك ‌‎تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,556 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 930,475 حالة. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,309 حالات. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,490 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 911,226 حالة.

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