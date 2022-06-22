540 مليون درهم لتمويل مشروع للرعاية الصحية في غانا

المصدر: دبي - وام

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وقعت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، اتفاقية تعاون تاريخي مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية لتقديم ضمانات للبنك الممول لمشروع الرعاية الصحية الغاني الذي تبلغ قيمته 540 مليون درهم «140مليون يورو»، وذلك لبناء أربعة مستشفيات وأول مرفق تخزين طبي مركزي في جمهورية غانا.

وتعد الاتفاقية التي وقعها كل من ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ونسيم بن إيلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية، أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص بين دولة الإمارات وإسرائيل منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام في سبتمبر 2020.

أقيم حفل التوقيع، الذي نظمه بنك الخصم الإسرائيلي، في 19 يونيو في تل أبيب وترأس الحفل أوري ليفين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ديسكونت، ويوفال جافيش نائب الرئيس التنفيذي رئيس الخدمات المصرفية للشركات، بحضور فريدريك مينتا-أجيمانج، نائب رئيس بعثة جمهورية غانا لدى إسرائيل، وآرثر إسحاق بنجامين رئيس قسم الخزانة المالية وإدارة الدين في وزارة المالية في جمهورية غانا.

وتجمع هذه الاتفاقية بين وكالتي ائتمان الصادرات في كل من الإمارات وإسرائيل، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والهندسة في غانا، وشركة متخصصة في إنشاءات الرعاية الصحية، وبنك تجاري.

كما أنها تمهد الطريق لمزيد من الشراكات الاقتصادية والتجارية، وخصوصاً أن الدولتين أبرمتا، في وقت سابق، اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة الهادفة إلى مضاعفة التجارة والاستثمار بينهما.

تنفيذ

وأوكلت وزارة الصحة بجمهورية غانا لشركة التنمية والبناء المحدودة، وهي شركة هندسية وإنشائية رائدة في إسرائيل ولها مقر في دولة الإمارات، مهمة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 406 ملايين درهم (105 ملايين يورو)، مما سيعزز توفير سهولة الوصول إلى المرافق الطبية المتقدمة لآلاف من المواطنين الغانيين.

وبموجب الاتفاقية، ستضمن الاتحاد لائتمان الصادرات بالاشتراك مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية التسهيلات المالية التي يقدمها بنك الخصم الإسرائيلي إلى وزارة المالية في غانا، والتي ستدفع لشركة التنمية والبناء المحدودة لبناء المستشفيات. وستوفر الاتحاد لائتمان الصادرات تغطية إعادة التأمين لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية مقابل 185 مليون درهم، وهو ما يمثل 49 % من المرحلة الثانية من المشروع.

ومن خلال الشراكة مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية في هذا المشروع، حققت الاتحاد لائتمان الصادرات ما قيمته 185 مليون درهم «48 مليون يورو» من النشاط الاقتصادي من خلال تصدير وإعادة تصدير المنتجات والخدمات من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى هامش هذا الحفل، ناقشت أيضاً وكالتا ائتمان الصادرات مع بنك الخصم الإسرائيلي مزيدًا من التعاون المستقبلي من أجل تعزيز التعاون في المزيد من المشاريع الدولية بين الشركات الإماراتية والإسرائيلية.

آفاق

إلى ذلك، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات أن الاتفاق المبرم بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» ومؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون البناء ويطلق العنان لفرص تجارية واستثمارية جديدة لمجتمع الأعمال في الدولتين في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً ما يتعلق بالتجارة البينية غير النفطية التي تخطت في الربع الأول من عام 2022 حاجز المليار دولار».

التزام

من جانبه، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات» كجزء من التزام الاتحاد لائتمان الصادرات بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، وإن تعاون دولة الإمارات مع إسرائيل يعكس الهدف المشترك لكلا البلدين المتمثل في تحسين جودة حياة الناس في أنحاء العالم».

وقال نسيم بن إيلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية: «نحن سعداء بالعمل مع الاتحاد لائتمان الصادرات، وخاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم المشتركة في عام 2020 لتعزيز التجارة بين البلدين».

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