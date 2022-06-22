القمة العربية الخضراء تستعرض تحديات التغير المناخي

المصدر: دبي - وام

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انطلقت أمس، في دبي فعاليات القمة العربية الخضراء 2022، تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، والتي تُقام لمدة يومين، بهدف مناقشة التحديات العالمية وتحديد مسار مستقبلي للعمل المناخي، بحضور مسؤولين حكوميين ودوليين والمعنيين في قطاعات الطاقة والاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحث المشاركون خلال جلسات القمة، سبل التعاون وتمهيد الطريق للعمل المناخي للوصول إلى أهداف اتفاقية باريس للمناخ، والانتقال إلى صافي صفر من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، وهو الموعد النهائي المحدد لمنع ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما بعد 1.5 درجة مئوية بحلول مطلع هذا القرن.

ودعا المشاركون إلى توحيد الجهود وفتح باب الحوار ودعم الابتكار لمواجهة مشكلات التغير المناخي، واكتشاف أحدث الممارسات والحلول الإبداعية لدمج الاستدامة في أنظمة الطاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستكشاف الأهداف القائمة على العلوم، وكذلك اعتماد التقنيات الصديقة للبيئة، علاوة على تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه رأس المال البشري في السلسلة الكاملة للعمل المناخي.

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