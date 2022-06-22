ختام جلسات الاستماع لمسابقة راشد بن محمد لأجمل ترتيل

المصدر: دبي - البيان

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بعد أن انتهت لجنة تحكيم مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها الخامسة عشرة من الاستماع خلال الأيام الماضية إلى المتسابقين من فئة البراعم الذين بلغ عددهم 11 متسابقاً و12 متسابقاً من فئة الفتيان و10 متسابقين من فئة الشباب و11 متسابقاً من فئة أئمة المساجد والوعاظ والخطباء، اختتمت لجنة التحكيم أمس بمقر جائزة دبي الدولية بمنطقة الممزر وفي آخر يوم من التصفيات النهائية الاستماع إلى المتسابقين من فئة الأذان والإقامة والبالغ عددهم 11 متسابقاً.

وأشاد المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة بالجهود الكبيرة والخبرة والكفاءة التي تمتعت بها لجنة التحكيم من خلال أداء مهامها بشكل متميز في اختبار المتأهلين الذين بلغوا مرحلة التصفيات النهائية وعددهم 55 متسابقاً من جميع الفئات.

وذكر أن الدورة شهدت إقبالاً واسعاً، ووصل عدد الذين تقدموا للمسابقة أكثر من 1000 متسابق.

وأفاد محمد الحمادي مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات رئيس وحدة المسابقات بأن الجائزة أكملت استعداداتها لإقامة الحفل الختامي يوم السبت المقبل الموافق 25 يونيو بمقرها بمنطقة الممزر بعد صلاة المغرب مباشرة، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من رصد الدرجات واستخراج النتائج، وتم رصد جوائز مالية مجزية تشجيعاً منها للموهوبين وأصحاب الأصوات الجميلة.

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