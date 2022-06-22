148 مليوناً إيرادات صندوق الزكاة خلال 5 أشهر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت إيرادات صندوق الزكاة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر مايو الماضي نحو 148 مليوناً و724 ألفاً و104 دراهم، بزيادة 11% عن العام الماضي.

وأشار عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة إلى أن الصندوق من خلال الخدمات وقنوات التحصيل وإتاحتها للجمهور، والاستفادة من التطور التقني، استطاع الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين، وقدم لهم الخيارات المتنوعة، لأداء واحتساب الزكاة، وهو ما توضحه الأرقام والبيانات الإحصائية.

فقد بلغ عدد المزكين الذين أسندوا للصندوق مهمة توزيع أموال زكاتهم من خلال قنوات الدفع، التي بلغت 41 قناة دفع لنحو103 آلاف و387 مزكياً، وبزيادة قدرها 31% مقارنة من نفس الفترة من العام الماضي، من خلال مختلف قنوات تحصيل الزكاة تصدرتها الإيرادات، من خلال عبر التطبيقات الذكية للبنوك والمصارف.

والتي بلغت 49 مليوناً و318 ألفاً و705 دراهم، تم دفعها من 60 ألفاً و322 مزكياً، وتليها الإيرادات من خلال المزكين مباشر في البنوك، حيث بلغت 38 مليوناً و423 ألفاً و453 درهماً، من خلال 669 مزكياً، ثم الإيرادات من خلال المزكين مباشر في الصندوق، والتي بلغت 33 مليوناً و605 آلاف و543 درهماً، تم الإيفاء بها من قبل 238 مزكياً.

وأضاف: «إن الصندوق يسير بخطوات متتابعة، وعلى أعلى مستوى من التخطيط سعياً للريادة، وهذا نابع من خططه الاستراتيجية، وثقة المزكين في صندوق الزكاة، الذي انتهج مبدأ الشفافية مع زكواتهم، وذلك تطبيقاً لنظام الحوكمة المعتمد في الحكومة الاتحادية، حيث يقوم الصندوق باطلاع متعامليه على تقارير إيرادات الزكاة ومبالغ المصروفات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز