«دار البر» تُعيد النزلاء بالقضايا المالية لأسرهم بكلفة مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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نفذت جمعية دار البر مبادرة إنسانية جديدة من سلسلة مُبادراتها «كُربة سجين»، التي أطلقتها خلال الأعوام الماضية، لإنهاء معاناة نزلاء المُؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، في القضايا المالية والمتعثرين، وإعادتهم إلى أسرهم وأبنائهم ومُمارسة حياتهم الطبيعية.

وأوضح الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لجمعية دار البر، أن 6 نزلاء من المُتعثرين مالياً تم تسديد مديونياتهم ضمن مبادرة «كُربة سجين»، بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة عجمان، بتكلفة إجمالية بلغت 1.108.404 درهم.

وأكد المهيري أن «دار البر» تُواصل مُبادرتها الخيرية النوعية والمجتمعية الحيوية، وسط نجاح كبير على مدار الأعوام الماضية، ورُدود فعل إيجابية، وآثار اجتماعية حميدة وبالغة التأثير، بفضل دعم وتبرعات أهل الخير والإحسان من عُملاء الجمعية.

وأشار إلى أن المُبادرة تنطلق من فلسفة الجمعية ونهجها الراسخ في العمل الخيري والإنساني، الجاد والمُلتزم، ورؤيتها الفاعِلة في التنمية المجتمعية والاستدامة، ومفاهيمها القائمة على مُساعدة المُحتاجين وإسعاد أفراد المجتمع، امتثالاً لقيم وتعاليم ديننا الحنيف وتقاليد مجتمعنا، وسياسة الدولة وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وحُب أبناء الإمارات لعمل الخير والإحسان ومُساعدة المحتاجين.

وقدمت «دار البر» شيكاً بقيمة المبلغ المُستحق لعدد 6 نزلاء للقيادة العامة لشرطة عجمان، بحضور المقدم محمد مبارك الغفلي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، في حين مثّل الجمعية فيصل الصحراوي، مدير مركز خدمة المتعاملين بفرع الجمعية في عجمان.

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