محمد الشرقي يؤكد أهمية رفع الوعي بالحفاظ على الموارد الطبيعية

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات البيئية في رفع الوعي المجتمعي تجاه الحفاظ على الموارد الطبيعية والحياة الفطرية بما يحفظ نظام الحياة البيئية للكائنات.

مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة تفعيل الشراكات والمبادرات التي تحافظ على التنوع الطبيعي للكائنات في إمارة الفجيرة، وتحقق التوازن في بيئاتها المتنوعة. جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق جمعية الإمارات للحياة الفطرية، بحضور أصيلة المعلا مدير هيئة البيئة بالفجيرة.

تعاون

واطلع سموه خلال اللقاء على سير العمل ومستجداته في مشروع الحفاظ على البيئة واستعادة الموائل في منطقة البثنة، بناءً على الاتفاقية التي تم توقيعها في وقتٍ سابقٍ، بالتعاون مع بلدية الفجيرة وهيئة الفجيرة للسياحة والآثار والفجيرة للمغامرات، وبدعم من الاتحاد للقطارات وتنفيذ جمعية الإمارات للطبيعة.

حيث يتضمن المشروع عدداً من المبادرات المجتمعية والبيئية ومسوحات التنوع البيولوجي التي سجلت أكثر من 200 نوع مختلف في المنطقة، بالإضافة إلى دراسة ميدانية للحياة الفطرية واستعادة الموائل. وتم خلال اللقاء استعراض أهداف المشروع الذي سيدعم الحفاظ على التوازن البيئي والموائل الطبيعية في المنطقة التي تعدّ موطناً يزخر بتنوع بيئي وبيولوجي، وذلك بهدف دعم إدراجها ضمن مناطق الجذب السياحي في الإمارة.

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