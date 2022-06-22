«الطاقة» تستعرض التجارب الناجحة في تعزيز جودة الخدمات

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، في فندق جراند حياة بدبي، ملتقى «ريادة الخدمات»، بهدف عرض التجارب الناجحة التي أسهمت في تعزيز جودة الخدمات، وبحث التصورات المستقبلية والتحديات التي قد تواجه منظومة العمل الحكومي في هذا المجال وكيفية الاستعداد لها، وكذلك مناقشة تصميم خدمات تعزز سعادة المتعاملين بصورة مستدامة.

حضر الملتقى المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، والمهندسة نادية مسلم النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والمهندس محمد الميل، الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية الاتحادية، والمهندس يوسف عبدالله، الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، وعدد من مديري الإدارات والموظفين.

وأكدت المهندسة نادية مسلم النقبي، حرص وزارة الطاقة والبنية التحتية على تطوير خدماتها بما يتواءم مع توجهات حكومة المستقبل، ويسهم في تحقيق سعادة المتعاملين وجودة خدماتهم، وأن العمل بروح الفريق أحد أهم عوامل النجاح والمتميز في خدمة العملاء، وأن الوزارة تستهدف وضع الخطط الكفيلة بالمحافظة على ريادتها والارتقاء بالخدمات ومواكبة أخر التطورات في ذلك المجال.

وأضافت النقبي: «تعكف وزارة الطاقة والبنية التحتية على عقد العديد من ورش العمل وجلسات العصف الذهني، لتحفيز التفكير الإبداعي المرتبط بتطوير الخدمات، وتشجيع أفراد المجتمع وشركاء الوزارة على إبداء الملاحظات التي تسهم في تعزيز تجربة خدمات الوزارة».

وجرى خلال الملتقى تسليط الضوء على واقع خدمات وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتوليد الأفكار وتنمية الإبداع في الخدمات، من خلال تطويرها واستحداث طرق مبتكرة لتقديمها، بما يفوق توقعات المتعاملين، ويتواءم مع استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021-2025، الهادفة إلى رفع تنافسية الدولة في تقديم الخدمات وأن تكون أفضل حكومة في العالم في الخدمات الحكومية.

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