«تنفيذي الشارقة» يعتمد خططاً ومقترحات لتطوير قطاع النقل العام

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وناقش المجلس ضمن خططه المستمرة في وضع السياسات العامة للإمارة والعمل على تنفيذها مع الدوائر والهيئات الحكومية والعمل على تطوير العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات والمبادرات، عدداً من الموضوعات المهمة المعنية بتطوير مختلف القطاعات والأنظمة.

وأصدر المجلس القرار رقم «20» لسنة 2022م بشأن اعتماد رسوم دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة، ويأتي القرار ضمن العمل على تطوير البنية التشريعية للإمارة وتحديث القوانين والقرارات، وتوفير أفضل الخدمات والمميزات والحوافز.

واعتمد المجلس عدداً من المقترحات المعنية بتطوير قطاع النقل العام وتحقيق المرونة في تشغيل الحافلات والمركبات بما يواكب مختلف المتغيرات والتطورات في المجالات المعنية بالنقل. ووجه المجلس بالعمل على تعزيز استخدام الوسائل الحديثة والصديقة للبيئة تحقيقاً لرؤى وأهداف الإمارة الرامية للحفاظ على البيئة والاستخدام الأمثل لمواردها، بالإضافة إلى توفير خدمات مميزة للمستفيدين من خدمات النقل العام.

واطلع المجلس على خطط مجلس الشارقة للتعليم في تنفيذ برامج وأنشطة صيفية تهدف إلى استغلال الإجازة الصيفية وأوقات الأطفال من خلال أنشطة متنوعة تقدم الفائدة والترفيه وتسهم في تعزيز القيم والمبادئ.

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