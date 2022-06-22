تلقي المشاركات في «مؤسسات مراعية للسن» حتى نهاية يونيو

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أطلق المكتب التنفيذي لبرنامج الشارقة مدينة مراعية للسن في أبريل الماضي، الدورة الثالثة من مبادرة «مؤسسات مراعية للسن»، وينتهي التسجيل في نهاية شهر يونيو الجاري، وتستهدف المبادرة الجهات الحكومية وغير الحكومية في إمارة الشارقة، وفروع المؤسسات الاتحادية بالإمارة، والمؤسسات الأهلية، ومؤسسات القطاع الخاص.

وتهدف المبادرة إلى حصر المؤسسات والمرافق المراعية للسن لتتويجها بلقب «مؤسسة مراعية للسن»، من خلال دعم هذه المؤسسات للخطة الاستراتيجية لبرنامج الشارقة مدينة مراعية للسن، والتي تهدف إلى صنع بيئة متجانسة تلبي احتياجات كبار السن في الإمارة، ورفع جاهزية البيئة الهندسية والخدماتية للمؤسسات المشاركة في المبادرة بما يتوافق مع احتياجات كبار السن، وتوعية المجتمع بأفضل الممارسات والبرامج المقدمة لكبار السن في الإمارة، وإبراز دور الجهات المشاركة في المبادرة بخدماتها المراعية للسن.

ويشترط على المؤسسات المشاركة في المبادرة أن تستوفي ثلاثة معايير أساسية وهي التصميم الإنشائي للمبنى وحيويته، والتسهيلات والخدمات المميزة التي تقدمها المؤسسة للمسنين، والتمكين والدمج والمشاركة، وسيتم إعلان أسماء المؤسسات الفائزة في المبادرة في شهر سبتمبر.

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