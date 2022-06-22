بحث تعزيز التعاون البرلماني بين الإمارات وتركيا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، بعاكف تشاغتاي كيليتش رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الكبرى التركية في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور عبيد خلفان السلامي عضو المجلس، وتوجاي تونشير سفير الجمهورية التركية لدى دولة الإمارات.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، والتي تشهد تطوراً إيجابياً في مختلف المجالات.

وأكد معالي النعيمي، أهمية تعزيز التعاون البرلماني في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقدم تشاغتاي التهنئة بمناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات، وأكد أن العلاقات التركية الإماراتية تشهد تطوراً ونموّاً كبيرين في مختلف المجالات، ومنها العمل البرلماني.

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