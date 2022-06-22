«الوطني» يناقش 3 مشروعات قوانين 28 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

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يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الخامسة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وحسب جدول أعمال الجلسة يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة.

ويوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حيث توجه كفاح محمد الزعابي سؤالاً إلى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع حول «القبول في الكليات العسكرية في الدولة»، ويوجه أحمد عبدالله الشحي سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس حول «الاستفادة من خدمات الكادر الطبي».

منتجات طبية

إلى ذلك، اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقريرها في شأن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.

عمل تطوعي

كما واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة للمجلس بدبي، برئاسة ناعمة عبدالرحمن المنصوري رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع تنظيم العمل التطوعي.

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