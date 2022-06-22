«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع «سيتي بنك»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بمكتبه بالهيئة، وفداً من «سيتي بنك» ضم كلاً من إجناسيو جوتيريس أورانشيا، رئيس الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال والاستشارات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وإليسار فرح أنطونيوس، رئيسة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرئيس التنفيذي لسيتي بنك الإمارات العربية المتحدة، وميغيل أزيفيدو - رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونبيل حداد - رئيس الخدمات المصرفية للشركات في سيتي بنك - دبي، كما حضر الاجتماع من جانب الهيئة، توماس فارجيس، المدير المالي.

علاقات

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات بين هيئة كهرباء ومياه دبي و«سيتي بنك» والاطلاع على المشاريع المستقبلية للهيئة.

ونوه العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة أمام الوفد بالخطط الاستراتيجية والاستثمارية للهيئة، حيث تتواءم خططها في النمو مع خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

خدمات

وأضاف معاليه أن الهيئة تعمل على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه في دبي وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة. وتتمتع الهيئة بأداء قوي، وبالسيولة المالية الكافية لمتابعة فرص النمو، حيث ستواصل الهيئة استثماراتها الرأسمالية المدروسة، وتحقيق وفورات في التكاليف، مع تعزيز نمو وتطور الهيئة والحفاظ على مستويات عالية من السلامة والجودة وتعزيز سعادة المتعاملين.

أرقام

وتوفر هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها لنحو 3.5 ملايين شخص من سكان دبي، وأكثر من 4.7 ملايين شخص خلال النهار. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 5.8 ملايين و7.8 ملايين على التوالي بحلول عام 2040.

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