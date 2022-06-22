«الموانئ والجمارك» تطلق «حماية حقوق العمال»

المصدر: (دبي- البيان)

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وقعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة في دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، اتفاقية مع شركة «دبي للتأمين»، إحدى شركات التأمين الرائدة في الإمارات، لطرح برنامج «حماية حقوق العمال» لصالح الموظفين العاملين في الشركات التي تتخذ من مناطق التطوير الخاصة مقراً لها،.

حيث يوفر البرنامج حماية أفضل ومزايا أعلى مقارنة بما كان متاحاً بموجب نظام الضمان المصرفي السابق. وقع الاتفاقية من جانب دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص رئيسها التنفيذي المهندس عبد الله بالهول، ومن جانب دبي للتأمين عبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين، وذلك في مقر تراخيص بدبي، وبحضور مدراء الإدارات من الطرفين.

وأشار المهندس عبدالله بالهول بأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل، فقد وقعت تراخيص اتفاقية شراكة استراتيجية مع دبي للتأمين لتعزيز مستوى وجودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها الدائرة للموظفين والعاملين في الشركات الخاصة بمناطق التطوير الخاصة التي تشرف عليها تراخيص، والتي اشتركت في برنامج التأمين، وفقاً لبنود قانون العمل الإماراتي.

وأوضح بأن توجهات «تراخيص» تتوافق مع قرار مجلس الوزراء بخصوص إلغاء الضمان المصرفي واستبداله بنظام تأمين منخفض التكلفة، كـنظام بديل واختياري لنظام الضمان المصرفي المخصص لكل عامل، والذي كان يقضي بإيداع ضمانة مالية تبلغ 3 آلاف درهم إماراتي عن كل عامل، مؤكداً بأن «تراخيص» حريصة على وضع مصالح القوى العاملة التي يعتمد عليها أصحاب الأعمال على رأس أولوياتها.

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