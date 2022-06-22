كهرباء الشارقة تنفذ برنامجاً للصيانة الوقائية في 227 محطة لنقل الطاقة

المصدر: الشارقة- البيان

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نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة برنامجاً مكثفاً لأعمال الصيانة الدورية لـ 227 محطة لنقل الكهرباء تضمنت 196 محطة جهد 33 كيلوفولت و5 محطات للضغط العالي 220 كيلوفولت و 26 محطة 132 كيلوفولت بالإضافة إلى شبكة الضغط العالي بطول يتجاوز 1200 كيلو متر في مختلف أنحاء الشارقة كما تضمن البرنامج الصيانة الوقائية لتمديدات شبكة الكهرباء والمحولات في مختلف مناطق الشارقة وذلك استعداداً لاستقبال أشهر الصيف.

وأكد المهندس حمد الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتطوير شبكات الكهرباء في جميع مناطق إمارة الشارقة وتحقيق الاستقرار والثبات في الشبكات وتوفير الخدمات بجودة عالية ومراجعة التمديدات وإجراء أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة لجميع المحطات والشبكات.

وأوضح أن برنامج أعمال الصيانة الدورية والوقائية لمحطات نقل الطاقة يبدأ سنوياً من أول أكتوبر إلى 15 مايو حتى يكون خلال أشهر الشتاء التي تشهد انخفاضاً في الأحمال مما يساهم في إجراء أعمال الصيانة دون تأثير على المتعاملين ويشمل البرنامج صيانة محطات ومحولات نقل الطاقة المنتشرة في مختلف مناطق إمارة الشارقة وتولي الهيئة أهمية كبيرة لأعمال الصيانة الدورية والوقائية وتوفير قطع الغيار الأصلية وضمان جودتها للحفاظ على الأجهزة والمعدات والمحطات وضمان كفاءتها.

تطوير

وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتطوير العمليات التشغيلية والفنية، التي تعمل على مراقبة الشبكة الكهربائية لمدينة الشارقة وتوفير مستلزمات التشغيل والصيانة للتقليل من الأعطال ومنعها من خلال إجراء العمليات الفنية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى مراجعة وتنفيذ برامج الصيانة وتطوير وتحسين الشبكة الكهربائية والتعامل مع بعض الحالات الطارئة لانقطاع التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

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