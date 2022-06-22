«وقايتكم غايتنا» حملة للحماية من حرائق الصيف

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة «وقايتكم غايتنا» للتوعية خلال فترة الصيف بأهمية المحافظة على اشتراطات الوقاية والسلامة ومسببات الحرائق، وتعزيز التدابير الاحترازية لتفادي مخاطرها.

وتتضمن الحملة نشر التوعية الوقائية عبر منصات الهيئة والشركاء الاستراتيجيين للتواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام لتعزيز اشتراطات الوقاية والسلامة للمجتمع.

جهود

وأكدت الهيئة، اهتمامها المستمر بتعزيز جهودها في سرعة الاستجابة لحماية الأرواح والممتلكات وصون المكتسبات والمنجزات من كافة المخاطر وفق أفضل الممارسات العالمية المتقدمة.

وحثت على ضرورة المشاركة المجتمعية والتعاون في تعزيز الوقاية والالتزام بالإرشادات لتعزيز مستويات الحماية للمساكن ومختلف المنشآت، ودعت أصحاب المنازل والمحال التجارية، إلى اعتماد التوصيلات والأجهزة الكهربائية والأسلاك ذات الجودة والكفاءة العالية.

ولفتت إلى أهمية فحص أنابيب توصيل الغاز، وعدم ترك الأسطوانات معرضة لأشعة الشمس المباشرة، ووضع أسطوانة الغاز خارج المطبخ لتوفير تهوية طبيعية كافية.

وحذرت من مخاطر حرائق المركبات بفصل الصيف، وحثت الجميع على متابعة صيانة المركبة عند المختصين بشكل عام ونظام تبريد المحرك بشكل خاص، وإغلاق غطاء خزان الوقود بإحكام، لمنع التسرب وتفادي خطر الاشتعال، والتأكد من عدم ترك مواد قابلة للاشتعال في المركبة، والاحتفاظ بمطفأة حريق وحقيبة إسعافات أولية بشكل دائم بالمركبة.

حملة

ومن جهة ثانية، أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة توعية صيفية للحد من حوادث بالمراسي البحرية، وذلك بالتعاون والشراكة مع «أبوظبي البحرية» الجهة المسؤولة عن تنظيم الممرات البحرية والمنظومة البحرية في إمارة أبوظبي والتابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.

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