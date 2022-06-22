بلدية دبي تنتهي من تحديث مشروع خارطة الأساس وحصر الأصول

المصدر: دبي ـ البيان

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اطلع داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، على أبرز مشاريع وعمليات مركز نظم المعلومات الجغرافية لعام 2022، وفي مقدمتها مشروع تحديث خارطة الأساس وحصر الأصول الحكومية لإمارة دبي، حيث انتهت البلدية من تحديث المشروع الذي سيغطي جميع مناطق الإمارة.

وقال مدير عام بلدية دبي: «تحرص البلدية من خلال مركز نظم المعلومات الجغرافية، على تقديم الخدمات والخرائط الجيومكانية للشركاء باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المعايير والمقاييس العالمية المعتمدة، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة».

عمليات

وأشار مدير عام البلدية، إلى أهمية المشاريع والعمليات والمبادرات الجيومكانية التي يقوم بها المركز، ومن بينها مشروع خارطة الأساس التي تُحدث بشكلٍ مستمر ومنتظم، وذلك لدورها المهم في تخطيط وتطوير البنية التحتية للإمارة.

حيث يعد هذا المشروع من أهم المشاريع التي يقوم بها المركز والذي يغطي جميع مناطق الإمارة بدقة تتراوح بين 10 - 15 سم، من خلال الاعتماد على التصوير الجوي وجهاز ستريو ثلاثي الأبعاد «3D PluraView»، إحدى التقنيات الحديثة والمبتكرة، والتي تتيح في الأساس شاشات عرض صور ثلاثية الأبعاد مجسمة ودقيقة بأعلى جودة عرض.

مخرجات

ومن ضمن مخرجات المشروع تطوير قاعدة وقاموس بيانات الأصول، والتي سيتم تحديثها عبر الصور الجوية وبالوسائل الذاتية في المركز، وذلك من خلال إجراء المسوحات الميدانية لأصول الشركاء الاستراتيجيين، بغرض حصر وجمع قاعدة البيانات الجيومكانية لها وتحديثها دورياً.

جائزة

نالت بلدية دبي جائزة مجلس السلامة البريطاني درجة امتياز «Distinction» عن مشروع النفق العميق لتصريف مياه الأمطار ضمن فئة تطبيق أعلى المعايير والممارسات في مجال الصحة والسلامة المهنية في المشاريع.

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